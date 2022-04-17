Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi - Haberler

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Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi

AA - Ercan Doğan - Spor
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Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

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