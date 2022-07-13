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Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

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