Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, ayak bileğinden ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.