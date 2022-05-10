Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, ayak bileğinden ameliyat edildi - Haberler

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Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, ayak bileğinden ameliyat edildi

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-jae, ayak bileğinden ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Güney Kore, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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