Fenerbahçe'den 'Kayla McBride' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Kayla McBride'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Oyuncumuz Kayla McBride'ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz" denildi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD'li basketbolcu McBride, yenilgi nedeniyle çok üzgün olduğunu ve ayrıca USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından gıda zehirlenmesi yaşadıklarını duyurmuştu.

Hal böyleyken oyuncumuz Kayla McBride'ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz."

Demirören Haber Ajansı / Spor