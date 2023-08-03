Fenerbahçe'den Joao Pedro transferi

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 4 gol atan Joao Pedro, 7 Avrupa Ligi mücadelesinde bir kez fileleri havalandırırken, Türkiye Kupası'nda ise bir karşılaşmada görev aldı.