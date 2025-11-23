Haberler

Fenerbahçe'den İnanılmaz Geri Dönüş: Çaykur Rizespor'u 5-2 Yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda bulduğu 5 golle maçı 5-2 kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşerken sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son 2 deplasmanda 2 farklı geriye düşmesine rağmen 3 puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, ikinci yarıda 5 gol buldu. Kanarya, Marco Asensio'nun 2, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'un golleriyle 3 puana uzandı.

Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Tedesco'nun öğrencileri son 3 dış saha maçında 9 puan alırken, bunların 2'sini geriden gelerek kazandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
