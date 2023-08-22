Fenerbahçe'den Gustavo Henrique transferi

Fenerbahçe Kulübü, Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.