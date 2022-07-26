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Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması

Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan Henrique, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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