Fenerbahçe'den farklı galibiyet Spor Haberleri Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ikinci farklı galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler Diego Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahve'nin attığı gollerle rakibini 5-0 mağlup ederken, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 6-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 13'e yükseltti. (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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