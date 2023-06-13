Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.