Fenerbahçe'den Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a ziyaret

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Devin Özek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette, Devin Özek'in fikri öncülüğünde hayata geçirilen ve futbol A takımının tüm transferlerinde futbolcuların maaşlarının yüzde 1'inin dezavantajlı çocukların hayatına dokunmasını amaçlayan "Transferde Geleceğe Umut Kuralı" projesinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülmesi yönünde fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a üzerinde "Geleceğe Umut %1" yazılı Fenerbahçe forması takdim edildiği bildirildi.