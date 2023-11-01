Fenerbahçe'den Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın sağlık durumu açıklaması

Fenerbahçe, Pendikspor maçında oyuna devam edemeyen Rodrigo Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Becao'nun hamstring tendon kopması, Fred'in ise kasığında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları Pendikspor maçında oyuna devam edemeyen Becao ve Fred'in sakatlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması olduğu belirtilirken, Fred'in de kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Samet Akaydin'da ise sakatlığa rastlanmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir" denildi. - İSTANBUL