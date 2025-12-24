Haberler

Fenerbahçe: "Yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır"

Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınma süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı ve Türk yargısına güven çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınması süreciyle ilgili bir açıklama yayımlayarak, "Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır" denildi. - İSTANBUL

