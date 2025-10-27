Fenerbahçe'den Bahis İddialarına Sert Tepki

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası Türk futbolunun temiz bir geleceğe yürümek zorunda olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialarda bulunduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk. Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır. Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüde mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."