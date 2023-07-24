Fenerbahçe'den Attila Szalai transferi

Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Macar stoper Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

Öte yandan Sarı-lacivertliler, "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığıyla paylaştığı veda mesajında, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023