Fenerbahçe, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı ve ajansın ülkeye hizmetlerine devam etmesini diledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 106 yaşında. Anadolu Ajansının 106. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.
