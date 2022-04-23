Fenerbahçe'den açıklama: 2021-22 sezonu, yarışla değil skandallarla anılacaktır

Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yapılan hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Süper Lig 2021-22 sezonu, sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor