Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bir gol kaydeden Michy Batshuayi, daha önce oynadıkları maçlarda çok fazla puanlar kaybettiklerini ve Fenerbahçe'nin iki kupayı da hak ettiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bir gol kaydeden Michy Batshuayi, daha önce oynadıkları maçlarda çok fazla puanlar kaybettiklerini ve Fenerbahçe'nin iki kupayı da hak ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Belçikalı santrafor şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maçın başlangıcı itibariyle güçlü başlangıç yapamadık, oyuna istenen iyi bir girişi yapamadık belki ama bana göre sonrasında iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum maç içine ve taraftarlarımızın da desteğiyle beraber, attığımız gollerle adımızı finale yazdırdık. Bugün bol gollü bir galibiyet elde ederek kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha önceki röportajlarımda da ifade etmiştim; Fenerbahçe'nin güçlü yönlerini, baskın yanlarını göstermesi gerekiyor. Bana göre bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk."

"Benim için önemli olan her zaman takımdır"

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 gol attığı hatırlatılarak Türkiye'deki ilk sezonunda kaydettiği 23 gole ulaşıp ulaşamayacağı sorulan Batshuayi, "Hedefim bu ama daha ziyade ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Zaten sahada da görmüşsünüzdür; asist yaptıktan sonra kendimi çok daha iyi ve mutlu hissettim. Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardım etmek bizim amacımız. Önemli olan Michy Batshuayi değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyeti önemli. Takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Açıkçası, hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim." diyen başarılı forvet bunun sebebini şöyle açıkladı:

"Çünkü daha önce oynadığımız maçlardan çok az hatalar yaptık ve kaybetmememiz gereken çok fazla puanlar kaybettik. Gelecek iki maçta neler olacağını göreceğiz. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz, kendi işimizi yapacağız, maçlarda galip geleceğiz, sonra neler olacağını da göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim; Fenerbahçe iki kupayı da hak ediyor."

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Maçlardaki aksaklıkların ve puan kayıplarının sebebi sorulan Belçikalı, "Futbol bu. Bazen iyi oynadığınız dönemler oluyor, bazen kötü oynadığınız dönemler oluyor. Netice itibarıyla bizler de insanız. Ama yine söylüyorum; tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü yaptığımız hatalar var. O hataları yapmasak farklı şeyler konuşabilirdik. Ama yine söylüyorum; hiçbir şey bitmedi, gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz." dedi.

Michy Batshuayi, sakatlık döneminde kaçırdığı maçlarda oynaması durumunda sonucun farklı olup olmayacağına ilişkin soruya da "Tabii ki biliyorum. Bununla ilgili yorum yapamam ama alakalı bir şey diyeyim. Tüm takım arkadaşlarım emek gösteriyor, sahada performans ortaya koyuyor. Bu soruyu duyuyorum genelde. Tabii ki üzgünüm o maçları kaçırdığım için ama ben maksimum şekilde çalışarak takımıma yardım edebilmek için, tekrar sahaya dönebilmek için elimden geleni yaptım. Ama yine söylüyorum; kaçırdığım o maçlar için de takımıma yardım edemediğim o maçlar için de aynı şekilde üzgünüm." karşılığını verdi.