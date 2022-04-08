Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, yarın yapılacak seçimle belli olacak.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, yarın yapılacak seçimle belli olacak.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde saat 10.00-15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor