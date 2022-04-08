Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak - Haberler

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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, yarın yapılacak seçimle belli olacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı, yarın yapılacak seçimle belli olacak.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde saat 10.00-15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Divan Kurulu, Faruk Ilgaz, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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