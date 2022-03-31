Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları - Haberler

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Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve çabuklukla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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