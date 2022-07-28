Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli istifa etti Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." Demirören Haber Ajansı / Spor Ömer Temelli Fenerbahçe Spor Haberler

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