Fenerbahçe'de Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkanı Saadettin Saran önderliğinde yönetim kurulundaki görev dağılımını açıkladı. Görevler arasında başkan yardımcısı, finans, hukuki işler ve spor şubeleri sorumlulukları belirlendi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran ve yönetim kurulunun yapılan toplantı sonrasında görev dağılımı belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN: Sadettin Saran

Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

