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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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