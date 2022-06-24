Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Demirören Haber Ajansı / Spor