Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Demirören Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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