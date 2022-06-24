Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçtiler. Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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