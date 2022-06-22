Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, bugün saat 18.00'de Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile hazırlık maçı oynayacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.