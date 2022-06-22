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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, bugün saat 18.00'de Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile hazırlık maçı oynayacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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