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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Samandıra Avusturya Spor Haberler

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