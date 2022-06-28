Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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