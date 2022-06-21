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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, ardından sahaya geçtiler. Sahada ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman, pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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