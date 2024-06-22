Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrolleri başladı. Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçerken, kan tetkikleri ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title