Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sabah idmanı, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavilerine devam edildi. AA / Hilmi Sever - Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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