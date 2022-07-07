Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

AA - Emrah Oktay - Spor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Avusturya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title