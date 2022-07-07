Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.