Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.
AA / Süha Gür - Spor