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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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