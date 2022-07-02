Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek. AA / Süha Gür - Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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