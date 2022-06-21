Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Fenerbahçe, yarın Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile hazırlık maçı yapacak. AA / Yunus Kaymaz - Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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