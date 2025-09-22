Haberler

Fenerbahçe'de Yeni Başkan Sadettin Saran

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, olağanüstü seçimli genel kurul sonuçlarını açıkladı. Sadettin Saran, 12.325 oy alarak başkanlığa seçilirken, Ali Koç 12.068 oyda kaldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sayım ve seçim sonuçlarına itirazın olmadığını belirterek, kesin sonuçları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
