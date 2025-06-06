Fenerbahçe'de Yeni Atamalar: Devin Özek Futbol Direktörü, Okan Özkan Koordinatör Oldu

Fenerbahçe'de Yeni Atamalar: Devin Özek Futbol Direktörü, Okan Özkan Koordinatör Oldu
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Fenerbahçe Kulübü, reorganizasyon çalışmaları çerçevesinde Devin Özek'i futbol direktörü, Okan Özkan'ı ise futbol koordinatörü olarak atadı. Her iki isim, kulüp tarihinde önemli roller üstlenmişti.

Fenerbahçe Kulübü, reorganizasyon çalışmaları kapsamında Devin Özek'in futbol direktörlüğü, Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, futbol direktörü olarak görevlendirildi.

Yedi yılı aşkın süredir kulübün bünyesinde farklı departmanlarda yer alan ve son iki sezondur sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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