Fenerbahçe'de yabancı sayısı sorunu

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Kesin yolların ayrılacağı isimler belirlenirken yolların ayrılması istenen oyuncular için de arayış sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. 1-8 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertliler, 2 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma katılması istenen oyuncular için çalışmalar devam ederken ayrılması planlanan oyuncular için de planlar yapılıyor.

Fenerbahçe'de forvet transferi için ise bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamadan forvet transferine sıcak bakmıyor. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında da takımı görmek isteyen Jesus, forvet transferi için yönetime raporunu sunacak.