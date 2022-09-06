Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu Spor Haberleri Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Yeni transfer Batshuayi kadroya dahil edilirken; Lemos, Novak, Bruma, Burak Kapacak ve Serdar Dursun kadroda yer almadı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında perşembe günü sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde UEFA'ya verilen liste de belli oldu. Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda olan isimler şöyle: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Burak Kapacak Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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