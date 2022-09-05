Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının kadrosu UEFA'ya bildirildi Spor Haberleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor: Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Güncel Haberler

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