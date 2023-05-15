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Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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