Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor