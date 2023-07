Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerin de katılımıyla gerçekleştirilen törende açıklamada bulunan Kartal, şampiyonluk için taraftarlara seslenerek tek yumruk olma vaktinin geldiğini söyledi.

Görevden son ayrılışının ardından sene boyunca çok güzel geri bildirimler aldığını dile getiren Kartal, "Ayrılık sürecinin ardından ekip arkadaşlarım Avrupa'da bazı ülke, takım ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz ve olaya hakimiz. Yurt içinde bütün maçları izleyerek yakından takip ettik. 2-3 haftada bir ekip arkadaşlarımla toplanarak ligle ilgili değerlendirmeler yaptık. Fenerbahçe'mizin 9 yıldır ne yaşadığı kadar bugün bizim neyi farklı yapacağımız da çok önemli. Sorumluluklarımın bilincinde, beklentilerin farkındayım. Hep birlikte ekip olduğumuz takdirde sezonu en güzel yerde bitireceğimize kalpten inanıyorum. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Takım olarak yükseliş ateşini biz yaktık, sıra sizde. Vakit tek yumruk olma vaktidir. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz." diye konuştu.

Takımın yükünü hafifletecek önemli transferler yapacaklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Başkanımızla açık, net, şeffaf, taraftarlarımızın memnun olacağı, takımın yükünü hafifletecek önemli transfer hamlelerimiz var. Transfer hemen olmuyor. Zorluklarla karşılaşıyoruz. Kimse merak etmesin, endişe ya da kaygı olmasın. Fenerbahçe'ye yakışır transfer için başkanımızı ve yönetimimizi çok istekli görüyorum. En doğru kararı vermek için takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Rusya'daki turnuvadan sonra aramızdan ayrılacak ve katılacak oyuncular olacak. Takımda şu an pozitif bir enerji var. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürüp sonunda da şampiyon olmak istiyoruz."

"3 pozisyona da takviye yapacağız"

İsmail Kartal, savunma, orta saha ve hücuma oyuncu transfer edeceklerini dile getirdi.

Başkan ve yönetimin transferde kendisine önemli destek verdiğini kaydeden Kartal, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncu alacağız. Altay'ın sakatlığı geçti, morali yerinde. Bu bir süreçtir. Kendisine yurt dışından teklifler olabilir. Bu süreci başkanla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Bugünden yarına kaleci alalım ya da Altay gitsin diye düşüncemiz yok. Altay değer verdiğimiz oyuncumuzdur. Fenerbahçe'ye 2 dönem geldim. Şampiyonluğu biz kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı, kurşunlandık. İkinci gelişim hoş olmayan bir görüntüydü, içime sindiremiyordum. Göreve geldik tekrar bütünlük sağladık ve bu enerjiyle takımımız da sahada Fenerbahçe'nin karakterine yakışır oyunla sezonu güzel bitirdi. Ama hep yarım kaldı. İnşallah bu yarım kalan işe hep beraber kenetlenerek son vereceğiz, buna yürekten inanıyorum. Hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Arda Güler konusunda kulüp için hayırlısını dileyen Kartal, "Dzeko, önemli kariyer ve figür. Bize gelmesi yabancı transferinde elimizi güçlendirecektir. Benim sistemim belli. Zaman zaman tek, zaman zaman çift oynayabiliriz. Her maçta sistemde diretecek değiliz. İçimde dönmemle ilgili his vardı. Tekrar gelebileceğimi düşünüyordum. Başkan aradığında çok heyecanlandım. İnanın uyuyamadım. Sağ olsun başkan oradan aldırdı beni, derhal buraya geldim. Büyük coşku ve enerjim var. Bu mutluluğu Samandıra'ya yayarak Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Geldiğimizden beri evime gitmedim, bu böyle devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Hücum eden bir Fenerbahçe oluşturacağını aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Fenerbahçe takımının, taraftarlarının ne istediğini iyi biliyorum. Agresif oynamaya çalışan, sürekli golü kovalayan sistemimiz olacak. Geçtiğimiz dönem ne yaptıysak üzerine koyarak devam edeceğiz. Zajc, her teknik adamın isteyeceği karakter. Çalışkan, profesyonel ve işine saygılı. Mukavelesi bitti, kendisiyle görüştüm. Avrupa'nın en büyük liglerinden teklifler olduğunu söyledi. Ayrılmayı düşünse de benim gelmemle şu an Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor. 'Biraz zaman verin hocam.' dedi. Şu an Zajc düşünme aşamasında. İnşallah bir an önce o da aramıza katılır diye düşünüyoruz. Jesus ile bir görüşmem olmadı."

Ali Koç: "İsmail Kartal'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz"

Başkan Ali Koç, İsmail Kartal'ın tüm zamanını Samandıra'da geçirmesi nedeniyle imza töreninin burada yapıldığını söyledi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe tarihine geçmiş önemli bir isim olduğunu belirten Koç, "Hocamız Türkiye'ye ayak bastığı günden itibaren tesislerimizde. İsmail hocanın en önemli başarılarından biri 2014-2015 sezonunda gerçekleşen ve hala çözülememiş hain suikast sonrasında takımımızı ayakta tutmasıdır. Geçen sene Ülker Arena'da yollarımız ayrılırken 'Bu buruk ve geçici bir veda, buna canıgönülden inanıyorum, yollarımız kesişecek.' demiştim. Gördüğünüz gibi bu anlamlı birliktelik şimdi yeniden tekrar başlıyor. Karakteriyle tüm Türk futbol kamuoyunun saygısını kazanmış, camiamızın evladı yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ı takımın başında görmenin kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"O halde 'Neden İsmail hoca ile devam etmediniz?' düşüncesi vardır. Hocamız zor şartlarda beklentisi olmadan ve pazarlık yapmadan kendisini göreve çağırdığımızda elini taşın altına koydu. Sistemini oturttuktan sonra olağanüstü performansla takımı 2. yaptı. 3-4 hafta daha olsaydı belki de şampiyon yapacaktı. Hocamızı göreve çağırdığımız zaman 'Biz önümüzdeki sezon marka, dünya çapında bir hocayı getirmek için görüşmelerimize devam ediyoruz, hocam bunu bilesin.' dedik. Hocamızın ne performans yapacağından bağımsız Fenerbahçe'nin kendine çizdiği yol haritası vardı. Hocamızın, Fenerbahçe tarihine, DNA'sına yakışır, kazanmayı benimsemiş, mücadeleden vazgeçmeyecek futbol anlayışıyla takımımızı yöneteceğinden zerre kadar şüphemiz yok. İsmail hocamız genç, dinamik ve tecrübeli kadrodan oluşan takımımıza geçen seneden dolayı aşina. Hocamızı biz hep çalışkanlığıyla bildik."

İsmail Kartal'a transfer için bir liste sunduklarını anlatan Koç, "Hocamızın aklındaki profiller ve onun ekleyeceği isimlerle, onun kafasındaki şablona uygun bir kadro kuracağız. Önümüzdeki hafta bu transferleri başlatacağız. Bizler acele ediyoruz çünkü ülkemizin puan ortalaması düşük. Avrupa maçları çok erken başlıyor. Avrupa'da da daha transferin ilk günleri, kimse acele etmiyor. Herkes tok satıcı. Eksisiyle artısıyla bu fırsatları test ediyoruz. Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek istediği kadroyu kurabilmek. Şampiyon olmak için ne yazık ki sadece başarılı olmak yetmiyor. Son 2 yılda üzülerek, bir nebze utanarak Türkiye'de şampiyonluğun sadece kazanılmadığını hepimiz benimsedik. Fenerbahçe taraftarına bir mesaj olarak paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Son 3 sezonda Fenerbahçe'nin en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olduğunu anlatan Koç, hakem hatalarının genelde Fenerbahçe aleyhine yapıldığını vurguladı.

Saha dışında bu sezon işi sıkı tutacaklarının altını çizen Koç, "Bu sene işi sıkı tutacağız. Fıtratımızda olmayıp başkalarının fıtratındaki şeyleri biz de yapacağız. 5 yıldız başvurumuzun üzerinden 2 sene geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Biz olumlu olumsuz harekete geçilmesini istiyoruz. Bu konuda bir evvelki federasyon başkanı komisyon kuracağız diyordu ama hiçbir şey yapmadı. Olumlu ya da olumsuz demiyorum hiçbir hamle yapmadı. Biz sahaya 5 yıldızlı formamızla çıkacağız, bu bizim logomuz. Tescilli logomuzla çıkacağız. Biz haklı davamızda kararlıyız. " değerlendirmesinde bulundu.

Transferde ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cephanemiz çok geniş değil ama tüm cephaneyi kullanmak istiyoruz. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız şekilde takımımızın kalitesini artıracak oyunculara odaklanmış vaziyetteyiz. Özellikle 2 pozisyonu halledebilirsek öbürleri için zaman kazanmış olacağız. Zajc benim için çok önemli. Her takımın bulundurmak isteyeceği, birinci sınıf şahsiyet ve karakter. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. İlk 2 senesi istediğimiz faydayı sağlayamadık. 5 büyük ligden ilgilenen kulüpler var ama arzumuz Miha'nın tez zamanda buraya dönmesi."