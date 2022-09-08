Batshuayi ilk kez kadroda
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor