Batshuayi ilk kez kadroda Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin son günlerinde sarı-lacivertli takıma katılan Batshuayi, Avrupa listesine eklenmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. (Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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