Fenerbahçe'de Talisca Sakatlandı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Talisca'nın, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor