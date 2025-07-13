Fenerbahçe'de Talisca Sakatlandı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.