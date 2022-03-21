Fenerbahçe'de Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi - Haberler

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Fenerbahçe'de Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe'de Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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