Fenerbahçe'de Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi
AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
AA / Emre Doğan - Spor