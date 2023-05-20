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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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