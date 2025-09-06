Fenerbahçe'de Seçim Öncesi Sadettin Saran Yönetim Listesini Teslim Etti
Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seçimlerinde başkan adayı Sadettin Saran, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na sundu. Listede 20 isim yer alıyor.
Sadettin Saran'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:
"Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç."
