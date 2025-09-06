Haberler

Fenerbahçe'de Seçim Öncesi Ali Koç'un Yönetim Kurulu Aday Listesi

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi yeni yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Listede birçok yeni isim yer alıyor.

"Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman."

