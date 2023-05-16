Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi-Samuel, Trabzonspor ve Sivasspor maçında yok

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.