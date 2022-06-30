Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Steven Caulker ve Miha Zajc, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Ferdi Kadıoğlu Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title