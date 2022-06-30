Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti. Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Steven Caulker ve Miha Zajc, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. AA / Ercan Çakar - Spor Ferdi Kadıoğlu Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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