Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor Fenerbahçe futbol takımında yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Fenerbahçe futbol takımında yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sağlık kontrolünden geçen ikinci grupta yer alan futbolculara, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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