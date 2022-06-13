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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcularımızın sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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